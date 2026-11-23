ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по доходам населения

Tекст: Антон Антонов

Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерство в рейтинге регионов России по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Среднедушевой месячный доход в регионе составил 192,2 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В десятку лидеров также вошли Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Петербург, Татарстан, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Большинство регионов-лидеров занимаются добычей полезных ископаемых, что обеспечивает высокие заработки. Высокие показатели Москвы и Петербурга объясняются зарплатами, предпринимательской деятельностью и доходами от собственности.

Самые высокие среднедушевые доходы в денежном выражении зафиксированы на Чукотке – 251,9 тыс. рублей. Этот регион также показал наибольший рост реальных доходов – на 18,6% по сравнению со вторым кварталом 2025 года.

Самый низкий уровень среднедушевых доходов и соотношения доходов к стоимости фиксированного набора отмечен в Ингушетии – 29,1 тыс. рублей и 1,2 соответственно. В число аутсайдеров также вошли Карачаево-Черкесия, Тува, Ставропольский край и Республика Алтай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов с наибольшей долей сотрудников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей.

В сентябре самые высокие средние пенсии зафиксировали в Чукотском, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области.

В прошлом месяце наибольший уровень доходов среди российских регионов отметили в Чукотском автономном округе.