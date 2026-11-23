Трамп связал рост активности Ирана с победой демократов на выборах

Tекст: Антон Антонов

Трамп в соцсети Truth Social заявил, что предупреждал: Иран в случае победы демократов «станет более агрессивным в своих атаках». «Что и произошло», – заявил он.

«За последнюю неделю Иран запустил больше дронов и ракет, чем за любой другой период за более чем год», – отметил Трамп.



При этом Трамп отметил, что все они были сбиты и не причинили ущерба.

Он добавил, что иранские лидеры считают демократов «слабыми и неэффективными», но пообещал не допустить разрушения страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил об отсутствии намерений менять власть в Иране.

Белый дом предупредил о вероятных военных ударах по Ирану после Нового года в случае провала переговоров.