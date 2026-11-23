Tекст: Антон Антонов

В экстренную службу поступил звонок от очевидца, а затем присутствие крупного хищника подтвердили записи с камер видеонаблюдения, пишет Turkiye Today.

«Мы просим граждан не выходить из своих домов, чтобы не пострадать и не препятствовать работе», – заявил мэр района Октай Аксу.

В местном управлении национальных парков сообщили, что первоначальный осмотр территории результатов не принес. Позже тепловизоры позволили точно определить местонахождение животного в лесистой местности, и специалисты при поддержке жандармерии приступили к его отлову.

Район Сарыер расположен на севере Босфора и включает жилые кварталы, окруженные обширными лесными массивами. Издание отмечает, что львы не обитают в дикой природе Турции, поэтому их появление в этих местах является крайне необычным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко связал участившиеся встречи медведей с людьми на Камчатке с перераспределением животных по территории края.

Президент Румынии Никушор Дан подписал закон, регулирующий отстрел бурых медведей на фоне роста числа нападений на людей.

