Tекст: Антон Антонов

Испытания прошли на полигоне Руднинкай вблизи белорусской границы в рамках крупнейших военных учений ФРГ в Литве Freedom Shield, передает Reuters.

За тестами барражирующих боеприпасов производства немецких компаний Helsing и Stark с инертными боеголовками наблюдал будущий главком бундесвера Кристиан Фройдинг.

За несколько дней до этого немецкие войска на полигоне Руднинкай впервые протестировали программное обеспечение для целеуказания Clarity от Helsing. Этот инструмент на базе искусственного интеллекта способен анализировать большие объемы данных со спутников, беспилотников и других датчиков быстрее человека, рекомендуя дальнейшие действия.

Новая 45-я танковая бригада, базирующаяся в Руднинкае и Рукле, после выхода на полную боеготовность к концу 2027 года будет насчитывать около 5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. машин, включая десятки танков. Около 1,8 тыс. из них уже находятся в Литве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.

В январе оборонные стартапы ФРГ Helsing и Stark Defence получили заказы на сумму по 300 млн евро каждый для поставки барражирующих боеприпасов немецкой бронетанковой бригаде в Литве.