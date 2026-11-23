Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в часовне замка Хоэ Схлосс. Во время службы прихожане начали В момент происшествия в здании находилось около 50 человек, в том числе дети. По данным Красного Креста, 16 пострадавших были доставлены в больницы для обследования. Угрозы для жизни ни у кого нет, как и пострадавших в тяжелом состоянии, передает Tagesschau.

По предварительным данным, причиной утечки газа стала неисправность автоматической системы отключения нового обогревателя. Полиция расследует, была ли это техническая поломка или ошибка при эксплуатации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в германской общине Бад-Грененбах как минимум 19 человек пострадали от отравления угарным газом из-за неисправной системы отопления в местной церкви.

Ранее сообщалось, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.