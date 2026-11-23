Президентская кампания во Франции превращается в схватку популистов, готовых урезать поддержку Киева. Во второй тур весной проходят лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, пишет Politico.
Ле Пен говорит, что тяжелое финансовое положение не позволяет Парижу дальше отправлять Киеву деньги, и спорит с Владимиром Зеленским о месте возможной встречи. «Мы будем работать с тем, кого изберут французы. В конце концов, Евросоюз – это 27 стран, а не одна», – заявил Зеленский, добавив, что уже видел, какими бывают предвыборные кампании и что происходит после них.
Меланшон выступает против ударов по российской территории и поддерживал референдум в Донбассе о выборе между Россией и Украиной. Соперники обвиняют обоих в повторе кремлевских тезисов, а глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон предупредил, что исход голосования повлияет на безопасность всего альянса.
Франция – единственная ядерная держава ЕС и сопредседатель «коалиции желающих», которая собралась в четверг в Берлине; Дональд Трамп позвонил на встречу и усомнился в тратах на Киев. В Париже главным риском считают срыв обязательств по гарантиям безопасности, а дипломаты не исключают попыток смягчить санкции против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил закрепить долгосрочную схему финансирования Украины в следующем бюджете Евросоюза для защиты от вето противников поддержки Киева. Баллотирующийся в президенты Франции от социалистов Рафаэль Глюксманн пообещал изъять замороженные активы России для помощи Украине. В среду лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон призвал Париж срочно отреагировать на слова главы МИД России Сергея Лаврова о присутствии иностранных военных на Украине.