Tекст: Антон Антонов

Алиев, выступающий в смешанных единоборствах в легчайшей весовой категории, был задержан в пятницу вечером в Adidas Arena в Париже, где проходил турнир ARES 45 с предварительными боями, вскоре после победы над бразильцем Маттеусом Малтой, пишет Le Parisien.

По данным издания, Алиев разыскивался в рамках расследования по жалобе на изнасилование, поданной в пригороде Парижа Монтрейль, где, как предполагается, несколько дней назад были совершены инкриминируемые действия. В пятницу полицейские без инцидентов доставили спортсмена в местный комиссариат для помещения под стражу.

Прокуратура в Бобиньи подтвердила, что в субботу вечером срок задержания Алиева по делу о предполагаемом изнасиловании в коммуне Монтрейль был продлен.

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