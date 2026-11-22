Ульянов посоветовал Каллас готовиться к выступлениям тщательнее

Tекст: Антон Антонов

Ульянов отреагировал на выступление Каллас в Ирландии, где она рассказала местным жителям, что страны Балтии после Второй мировой войны пережили оккупацию, жестокости, депортацию населения, подавление национального языка и культуры.

«Подтекст таков, что ирландцам, мол, не понять, каково это было. Позднее она добавила к этому, что Ирландии повезло иметь такого хорошего соседа, как Британия», – заявил Ульянов в Telegram.

Ульянов указал, что глава внешнеполитической службы Евросоюза, похоже, даже не подозревает об ужасах британской политики в отношении ирландцев на протяжении веков.

«Ей следовало бы более тщательно готовиться к публичным выступлениям», – заявил Ульянов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас и прежде обвиняли в невежестве. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Каю Каллас за заявление о якобы «нападении» России на 19 стран за последние 100 лет, указав на ее невежество и отсутствие образования.