Потеря аппетита у домашних питомцев часто обусловлена заболеваниями, изменениями обстановки или желанием попробовать новые вкусы. «Отказ питомца от корма может быть связан со множеством причин. Например, как с проблемами со здоровьем и стрессом, так и с изменением предпочтений, а также со стремлением к вкусовому разнообразию», – пояснила Онуфриенко, передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнула важность своевременного исключения болезней. На серьезные расстройства пищеварения указывают рвота, диарея, снижение веса, вялость и стремление питомца к уединению. При появлении таких тревожных признаков необходимо оперативно показать животное ветеринару.
Причиной голодания также может стать стресс из-за повседневных ситуаций: ремонта у соседей, визита гостей или появления в доме нового человека. В таких случаях животному нужно обустроить тихое место для отдыха и уважать его личное пространство, проявляя заботу только при желании самого питомца общаться.
Кроме того, снижение интереса к корму часто объясняется неофилией – заложенной в поведении кошек и собак тягой к новым вкусам. Перед сменой рациона врач посоветовала проверить условия хранения старого корма и чистоту миски. Меню животного можно разнообразить влажными кормами с новыми текстурами, однако подкармливать любимца едой из тарелки хозяина строго запрещено. При настороженности питомца к новой пище следует вернуться к привычному рациону или вводить изменения постепенно.
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