Экс-агент сообщил о прикрытии украинским ГУР поставок наркотиков в Россию

Tекст: Ольга Иванова

С 2022 года украинские спецслужбы наладили взаимодействие с международным наркокартелем «Химпром», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua». Один из департаментов Главного управления разведки (ГУР) обеспечивал оперативное прикрытие наркоторговли под предлогом спецоперации.

«Передавали наркотики большими объемами в Россию… тем самым уничтожая их здоровье нации, замахиваясь на стратегическую цель, пытаясь подорвать само общество российское изнутри», – заявил Червинский.

По его словам, запрещенные вещества также распространялись на территории Украины, в том числе среди школьников, а в сбыте участвовали украинские колл-центры. Бывший агент добавил, что один из руководителей ГУР лично занимался организацией каналов поставок наркотиков в Россию и предлагал их своему окружению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось о финансировании Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки диверсий в России за счет средств от наркоторговли.

В начале месяца заместитель главы МИД Дмитрий Любинский заявил об использовании украинскими спецслужбами грязных денег для вовлечения россиян в противоправные действия.

В прошлом месяце МВД России отметило прекращение прямых поставок наркотиков с территории Украины после начала спецоперации.