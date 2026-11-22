Tекст: Ольга Иванова

В финальном эпизоде корейско-японского проекта местом действия стала Алма-Ата, куда один из ключевых героев приезжает по железной дороге для встречи с представителем криминального мира, передает РИА «Новости».

Управление здравоохранения Алма-Аты в декабре 2025 года сообщало о госпитализации 52 человек с отравлением угарным газом в предоставленных киностудии вагонах. Национальный оператор «Казахстан темир жолы» тогда отверг причастность к инциденту на вокзале Алматы-2. После происшествия полиция возбудила уголовное дело.

События восьмисерийного триллера разворачиваются в 2002 году на фоне проведения в Южной Корее и Японии чемпионата мира по футболу. Сюжет строится вокруг расследования череды убийств с оставленными на разных языках записками. Главные роли исполнили японский актер Эйта Нагаяма и южнокорейский артист Сон Сокку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце СМИ сообщили о выброшенном из окна чемодане с долларами при задержании высокопоставленных сотрудников Казахстанских железных дорог.

В прошлом году в Алма-Ате более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в предоставленном киностудии поезде.