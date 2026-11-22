Определены этапы восстановления Крымского моста

Хуснуллин: Этапы восстановления Крымского моста определены

Tекст: Ольга Иванова

По словам Марата Хуснуллина, для работ уже собраны проектировщики, строители и поставщики материалов. Этим вопросом занимаются ежедневно.

«Определили все необходимые решения, которые нам нужны», – сказал он. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале вице-премьера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рассмотрении двух параллельных вариантов восстановления Крымского моста после атак со стороны ВСУ.

В четверг Марат Хуснуллин сообщил о полном согласовании плана восстановления моста и скором утверждении документа.

В среду вице-премьер России Андрей Никитин заявил о наличии в стране всех необходимых компетенций и технологий для ремонта Крымского моста в максимально сжатые сроки.