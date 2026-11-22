Умерла сыгравшая в фильме «Любовью надо дорожить» актриса Зинаида Асмолова

Tекст: Ольга Иванова

Смерть актрисы наступила 20 ноября в возрасте 92 лет, пишет ТАСС.

Зинаида Асмолова родилась 16 ноября 1934 года в Димитрове Донецкой области. После окончания Днепропетровского государственного театрального училища в 1955 году она работала в Каменец-Подольском драматическом театре, а с 1956 по 1990 год была артисткой Государственного русского драматического театра имени М. Горького.

Дебют Асмоловой в кино состоялся в 1959 году, когда она сыграла Тамару Петушкову в фильме «Любовью надо дорожить». В 1980 году актриса появилась в телефильме «Атланты и кариатиды». В начале 1990-х годов она переехала в Израиль.

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