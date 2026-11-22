Климатический саммит COP31 в Турции завершился без итогового соглашения

Tекст: Игорь Иножарский

Климатический саммит ООН COP31 в Турции завершился в воскресенье без принятия итогового решения после рекордно долгих за три десятилетия переговоров, которые зашли в тупик из-за базовых разногласий вокруг будущего ископаемого топлива, пишет Semafor. «Нет консенсуса по этому документу. Поэтому эти решения не приняты», – заявил президент саммита Мурат Курум, отметив, что такое произошло впервые с 2009 года.

Провал встречи фактически означал крушение выработанного в 2023 году в Дубае консенсуса о долгосрочном поэтапном отказе мировой экономики от ископаемого топлива. С тех пор мир пережил несколько энергетических кризисов и крупнейший в истории сбой поставок нефти и газа, что подтолкнуло одни страны к ускоренному переходу от ископаемого топлива, а другие – к наращиванию инвестиций в традиционную энергетику ради безопасности и доступности энергоресурсов.

В проекте итогового решения, который обсуждался в Анталье, делегаты смогли лишь «напомнить» о дубайском консенсусе, одновременно усилив акцент на технологиях улавливания углерода, которые многие переговорщики считают прикрытием для продления жизни нефтегазовой отрасли. Документ поддержали арабская группа стран, включая ОАЭ, а также Китай, Индия и Япония, однако против него решительно выступили блок наименее развитых стран, Британия и Евросоюз; США в переговорах не участвовали после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Несмотря на отсутствие общего соглашения, отдельные коалиции стран смогли договориться о совместных шагах. Более двух десятков государств, в основном с относительно небольшими выбросами, приняли руководящие принципы по «переходу от ископаемого топлива», а около девяноста стран подписали обязательство ускорить электрификацию своей экономики. Бывший климатический посланник Панамы Хуан Карлос Монтеррей Гомес отметил, что зеленая экономика победит не из-за текста соглашений, а потому что она дешевле, эффективнее и создает больше рабочих мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент COP31 Мурат Курум заявил о провале согласования итогового решения климатической конференции ООН в Анталье из-за спора об упоминании ископаемого топлива. Германия и Евросоюз отвергли проект итогового документа саммита COP31 из-за отсутствия в нем четких обязательств по отказу от ископаемого топлива. В четверг Россия и Ватикан выступили против включения термина «гендер» в тексты климатического саммита ООН в Турции к недовольству Евросоюза.