В церкви в Германии 19 человек отравились угарным газом

Tекст: Дарья Григоренко

В германском регионе Альгой в федеральной земле Бавария произошел инцидент, в результате которого прихожане получили отравление угарным газом, передает ТАСС со ссылкой на портал Focus-online.

Происшествие случилось в общине Бад-Грененбах. По предварительным данным, причиной стала неисправность системы отопления в здании церкви. В настоящее время четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В районе развернута масштабная спасательная операция с участием пожарных расчетов, сотрудников полиции и экстренных служб. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы выясняют точные причины случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в Батайске.

В прошлом месяце Следственное управление СК по Ингушетии назвало неисправность оборудования возможной причиной отравления шести человек.