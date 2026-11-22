Tекст: Дарья Григоренко

В Роскосмосе уточнили, что разделяемый зонд BepiColombo завершил перелет к первой планете Солнечной системы, передает ТАСС.

«21 ноября международная миссия «БепиКоломбо» успешно вышла на орбиту Меркурия. Более чем восьмилетний межпланетный перелет завершен. Впереди – разделение двух космических аппаратов и начало масштабных научных исследований, в которых примет участие российская аппаратура», – отметили в госкорпорации.

Главной задачей миссии станет комплексное изучение поверхности, внутреннего строения, магнитного поля и разреженной газовой оболочки планеты. Заместитель генерального директора Роскосмоса Иван Данилов пояснил, что установленный на зонде российский спектрометр МГНС предназначен для определения элементного состава поверхности Меркурия.

Научный соруководитель экспериментов с российской стороны Олег Кораблев добавил, что ученые рассчитывают зарегистрировать углерод, азот и серу, а также солнечный водород и гелий. Разделение европейского и японского аппаратов запланировано на декабрь, после чего они продолжат работу на собственных орбитах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу космический аппарат BepiColombo начал выходить на орбиту Меркурия.

В тот же день пресс-служба Лестерского университета сообщила о получении зондом первых рентгеновских снимков Крабовидной туманности.

Летом Роскосмос заявил о начале фазы выхода аппарата на орбиту планеты.