Захарова призвала вычистить «грязь и гниль» из структур ООН в ходе реформы

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула необходимость масштабных преобразований в системе организации по итогам саммита АТЭС. «Не надо сбрасывать со счетов, что эта реформа должна пройтись, я бы сказала, по широкому кругу и вычистить, а в данном случае, я бы сказала, даже употребила слово грязь, гниль, вот эту затхлость из всяческих удаленных уголков», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», ее слова передает ТАСС.

Дипломат пояснила, что изменения должны касаться не только Совета Безопасности и штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По ее словам, реформировать следует прежде всего Секретариат организации, который стал ангажированным из-за отношения западных стран, считающих его своей вотчиной, а также другие структуры системы ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила о необходимости сохранения ООН как эффективного инструмента для решения мировых проблем.

Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании организации после ухода Антониу Гутерриша.

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