Tекст: Ольга Иванова

Всероссийский форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины» прошел 21–22 ноября и во второй раз объединил более 800 участников со всей России – глав муниципалитетов и их команды, губернаторов, депутатов, сенаторов и представителей федеральных органов власти. Одним из ключевых событий стала презентация доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в России за 2025–2026 годы, подготовленного ВАРМСУ совместно с Президентской академией на основе предложений муниципалитетов, который направят председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Доклад представляет целостную картину развития системы МСУ. Мы проанализировали не только институциональные изменения – распределение полномочий и финансирование, но и практическую сторону управления: от компетенций муниципальных команд до механизмов вовлечения граждан. Особый акцент сделан на эффективности межведомственного взаимодействия и реализации стратегических проектов, определяющих повестку. По итогам ежегодных встреч Президента с представителями городов и районов дано более 80 поручений. При любой модели самоуправления важно сохранить доступность местной власти. У людей должна оставаться возможность обратиться в администрацию и решить свой вопрос на месте. Поэтому предстоящие преобразования важно заранее обсуждать с жителями и учитывать их мнение», – отметил заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

Всего на форуме представили около тысячи муниципальных решений в сферах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и взаимодействия с жителями; в экспозицию вошли по одной практике от каждого из 89 регионов и 50 проектов – победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева привела примеры успешных решений – от муниципального «Амурского такси» в Благовещенске и интеграции домофонов с Единой дежурно-диспетчерской службой в Курске до долговой политики Томска, позволившей снизить нагрузку на бюджет, подчеркнув, что именно такие «малые решения» формируют фундамент устойчивого развития страны.

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе прямого диалога с главами муниципалитетов обсудил привлечение инвестиций с учетом специфики территорий, а также использование региональных мер поддержки для развития туризма, индустрии гостеприимства, пищевой промышленности и внедрения новых технологий. Он заявил, что «география экономики изменилась» и теперь многое зависит от конкуренции городов и населенных пунктов за условия для производства, образования и качества жизни, отметив, что задача власти – выровнять инвестиционную среду по всей стране.

На площадке форума прошел IX съезд ВАРМСУ, на котором делегаты от 89 регионов избрали руководящие органы ассоциации, а попечительский совет возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Обмен опытом, начавшийся с обсуждения практик российских городов и районов в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», продолжится 23–24 ноября на Международном муниципальном форуме в Национальном центре «Россия» в Москве, где главы российских муниципалитетов обсудят свои решения с более чем тысячей представителей из свыше сорока стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники проекта ВАРМСУ на Восточном экономическом форуме договорились подготовить для глав городов пошаговые рекомендации по взаимодействию с социально ориентированным бизнесом.

Эксперты отметили интеграцию ветеранов спецоперации в систему местного самоуправления как важное направление государственной кадровой политики.