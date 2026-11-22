Vox: Взрослые американцы без детей стали главными покупателями детских игрушек

Tекст: Дарья Григоренко

В этом году объем мирового рынка игрушек превысит 130 млрд долларов, причем американцы без детей скупили больше товаров этой категории, чем семьи с детьми, пишет Vox.

Для взрослых потребителей, которые продолжают увлекаться конструкторами и фигурками, уже появился специальный термин «кидалты».

«Потребность в игре на самом деле биологически заложена в нашем подкорковом слое», – рассказала Сундстром. По ее словам, это стремление сохраняется на протяжении всей жизни, поэтому человек никогда не бывает слишком стар для игр.

Специалист отметила, что взаимодействие с игрушками задействует мелкую моторику и стимулирует новые нейронные связи, улучшая когнитивные функции и концентрацию внимания. Кроме того, игра успокаивает миндалевидное тело мозга, что позволяет существенно снизить уровень тревожности и эмоционального напряжения.

Сундстром подчеркнула, что отказ от игр в подростковом возрасте связан с культурой продуктивности, когда любое занятие без немедленной пользы для будущей карьеры считается пустой тратой времени. Она рекомендовала выделять на игру хотя бы от 30 секунд до пяти минут в день, чтобы вернуть мозгу способность отдыхать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Валерий Ефремов объяснил использование на маркетплейсах выражения «купить на подарок» диалектным употреблением.

В марте ученые Кембриджского университета зафиксировали эмоциональные сбои в общении детей с умными разговорными игрушками.