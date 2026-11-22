Tекст: Игорь Иножарский

Поддержку поездок конгрессменов в зону ответственности Центрального командования Пентагон прекратил еще в начале войны с Ираном. Согласно записке от 3 марта, Пит Хегсет велел уведомить руководство Конгресса: помощь делегациям недоступна без его личного одобрения, пишет The Atlantic.

Сенатор-демократ Крис Мерфи просил показать ему базу Аль-Удейд в Катаре со штабом Центрального командования, 10 тыс. военных и более 100 самолетов, но получил отказ. Республиканке Джони Эрнст в Пентагоне также отказали в посещении баз.

Отчитывался Пентагон в основном цифрами: 13 тыс. пораженных целей в первые недели. Пресс-конференции Хегсета и председателя Комитета начальников штабов Дэна Кейна прекратились после начала мая, а критику о потерях глава ведомства объяснял желанием прессы выставить президента в дурном свете.

Причины удара по школе в Минабе с более чем 170 погибшими не названы. Официально признаны 23 погибших военных и свыше 850 раненых, расходы на операции и боеприпасы Пентагон оценил в 48 млрд долларов и запросил еще 67 млрд, утрату техники Бюджетное управление Конгресса – в 1,9 млрд, ремонт дипломатических объектов Госдеп – в 184 млн долларов.

«Как мы можем принимать решения о финансировании войны, которые Конституция дает нам право принимать, если мы не видим ее?» – заявил Мерфи. Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану ради срыва восстановления ядерной и ракетной программ и запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу дипломатические шаги в сторону Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Вашингтон и Тегеран готовились обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран. В сентябре появились кадры американских баз на Ближнем Востоке, атакованных Ираном. В июле министр обороны США Пит Хегсет упрекнул Иран в неправильном выборе после начала очередной серии американских атак.