МВД: Автобус под Челябинском попал в ДТП из-за встречной машины, а не медведя

Tекст: Ольга Иванова

«В объяснении водителя этого нет. В материалах указано, что встречный автомобиль. Будем разбираться, выехал ли автомобиль на встречную полосу или автобус занесло на встречную и он уходил от столкновения», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

В субботу в Чебаркульском районе на участке автодороги железнодорожная станция Бишкиль – село Варламово водитель автобуса съехал в левый кювет и врезался в дерево. В салоне находились 16 человек, 15 из них пострадали. Одна женщина была госпитализирована, семерым назначили стационарное лечение, остальным оказали разовую помощь.

Позднее в прессе появились сообщения, что аварию мог спровоцировать медведь, выбежавший на трассу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Челябинской области 15 пассажиров автобуса пострадали в результате съезда транспортного средства в кювет и столкновения с деревом.

В Томской области три человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием медведя.

Следственный комитет сообщил о выезде микроавтобуса на встречную полосу как причине ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.