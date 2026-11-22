Tекст: Ольга Иванова

Президент Республики Сербской Саво Минич предоставил Игору Додику, сыну главы партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, мандат на формирование нового правительства, сообщает ТАСС.

«Поддержка, которую Игор Додик получил от граждан на выборах, дает мне полное право выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра для формирования нового правительства Республики Сербской. Нам нужны молодые, образованные люди, у которых есть силы для проведения реформ и видение развития Республики Сербской на десятилетия вперед», – заявил Минич.

Игору Додику 37 лет. Он окончил факультет экономики и управления Университета Боккони в Милане, владеет английским и итальянским языками. С 2023 по 2025 год он находился в санкционных списках США. По итогам всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине политик стал депутатом парламента Республики Сербской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Минич принял полномочия главы энтитета после победы на осенних выборах.

Милорад Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине.

В тот же день он поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и экс-президента Сербии Александра Вучича.