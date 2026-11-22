Вирусолог Малинникова рассказала о ежегодной изменчивости вируса гриппа

Tекст: Дарья Григоренко

«Для вируса гриппа очень характерны изменения. Каждый раз, когда у нас приходит эпидемический сезон, мы смотрим, насколько меняется современный вирус гриппа, который циркулирует в данной человеческой популяции. И точечные мутации у вируса гриппа есть, и каждый год он изменяется», – приводит слова Малинниковой РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что в 2025 году структура вируса гриппа претерпела серьезные изменения. Из-за этого Всемирная организация здравоохранения рекомендовала полностью обновить состав вакцин в текущем эпидемическом сезоне.

При этом Малинникова отметила отсутствие данных, что новый вариант гриппа протекает тяжелее. Однако, по ее словам, ожидается рост числа заболевших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.

В субботу Роспотребнадзор сообщил о нахождении заболеваемости респираторными инфекциями в России на сезонном уровне.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения призвала европейцев из групп риска сделать прививку на фоне активного распространения респираторных инфекций.