Tекст: Дарья Григоренко

ДТП произошло 21 ноября в Чебаркульском районе на участке автодороги железнодорожная станция Бишкиль – село Варламово, говорится в сообщении ведомства в Max.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства «Ивеко», 1974 года рождения, в условиях осадков допустил съезд с трассы в левый кювет по ходу следования с последующим наездом на дерево… В салоне автобуса находились 16 человек, ехавшие в г. Карталы... Одной женщине, 1952 года рождения, потребовалась медицинская помощь: с полученными травмами она была госпитализирована», – заявили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ помогли пассажирам выбраться из кювета, обогрели их в служебной машине, а затем доставили в ближайший поселок, где разместили в доме культуры. Позднее за людьми приехал другой автобус, на котором они отправились домой.

На следующий день еще 14 пассажиров обратились за медицинской помощью по месту жительства. Семерым из них назначено стационарное лечение, остальным оказана разовая помощь. Госавтоинспекция проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе несколько пассажиров микроавтобуса получили травмы в ДТП в Уфе.

В январе после аварии с рейсовым автобусом под Челябинском в больницы отправили девять человек.