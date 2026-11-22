Власти запланировали модернизацию 75 аэродромов Арктики и Дальнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

К 2030 году в России планируется обновить десятки объектов авиационной инфраструктуры, особое внимание будет уделено Арктике и Дальнему Востоку, передает РИА «Новости».

«До 2030 года мы обновим 75 аэродромов, делая особый акцент на Арктику и Дальний Восток», – сказал Никитин.

Вице-премьер напомнил об открытии 24 новых аэропортов в стране за последние пять лет. Ожидается, что к 2030 году в России будет действовать 241 авиационная гавань.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить нормативные акты для реализации механизма единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике.

Также о сентябре глава Росавиации Дмитрий Ядров доложил о планах модернизировать не менее 75 из 226 действующих гражданских аэродромов к 2030 году.

Кроме того, министр транспорта Андрей Никитин анонсировал рост числа действующих аэропортов в России до 241.