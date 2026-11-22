Der Spiegel: Экс-глава Минобороны Германии усомнилась в росте армии без призыва

Tекст: Ольга Иванова

Бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сомневается, что вооруженные силы страны смогут набрать нужное число контрактников без возвращения обязательной службы. «Официальные цифры на данный момент неплохие. Но я по-прежнему скептически отношусь к тому, что в конечном итоге удастся обойтись без воинской обязанности. И если мы ее возобновим, я бы хотела, чтобы она распространялась на мужчин и женщин», – заявила она, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Комментируя недовольство среди молодежи из-за возможного возвращения призыва, экс-глава оборонного ведомства напомнила, что период действия всеобщей воинской обязанности в истории страны длился значительно дольше, чем время ее отсутствия. Обязательная служба в ФРГ была отменена в июле 2011 года.

С начала 2026 года в Германии действует новая модель военной службы. Закон восстановил воинский учет и ввел обязательное медицинское освидетельствование. Совершеннолетние мужчины теперь должны в течение четырех недель заполнить анкету о своей физической форме и готовности служить в армии. При игнорировании требования им направляют повторное извещение. Для женщин эта процедура остается добровольной.

На данный момент ряды бундесвера пополняются добровольцами. В октябре численность военнослужащих достигла 190,6 тыс. человек, досрочно выполнив целевой показатель на год. Тем не менее немецкие политики регулярно поднимают вопрос о возвращении призыва на фоне потенциальной нехватки рекрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу учащиеся школ и студенты организовали массовые шествия более чем в 70 городах Германии в знак протеста против возможного возвращения обязательной военной службы.

Граждане Германии подали почти 15 тыс. ходатайств об отказе от несения службы в строевых частях.

В Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей для определения годности к службе в вооруженных силах страны.