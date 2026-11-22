Tекст: Дарья Григоренко

Почетный спортивный судья России Анатолий Баринов ушел из жизни в возрасте 85 лет, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

В течение многих лет Баринов работал линейным и главным арбитром на матчах чемпионата СССР. Судья обслуживал крупнейшие международные соревнования, включая чемпионаты мира 1979 и 1983 годов, а также молодежные мировые первенства 1983 и 1984 годов.

После завершения судейской карьеры Баринов трудился в Федерации хоккея России и стоял у истоков создания Всероссийской коллегии судей. С 2016 по 2019 год арбитр занимал пост председателя коллегии. В федерации выразили соболезнования родным, близким и коллегам специалиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом наставник отечественных велосипедистов Евгений Барымов скончался на 91-м году жизни.

В прошлом году президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник умер на 78-м году жизни.

Летом прошлого года советский тренер и арбитр по шахматам Анатолий Быховский скончался в возрасте 91 года.