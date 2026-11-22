Yle: Финляндия закупит тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финляндия намерена закупить тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы в следующем году, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Новая техника в настоящий момент проходит испытания в арктических условиях на полигоне Роваярви. Ожидается, что сначала дроны поступят на вооружение в действующие подразделения сухопутных войск страны.

Финские военные объясняют задержки с внедрением беспилотников быстрым развитием технологий и трудностями с поставками.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Москва примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности с учетом продолжающейся милитаризации Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Силы обороны Финляндии заявили о намерении приобрести 1 млн противопехотных мин.

Также Хельсинки и Киев заключили соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

Кроме того, финская пограничная охрана решила закупить средства противодействия дронам для использования на границе с Россией.