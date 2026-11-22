Тереза Мэй призвала правительство Британии забыть о возвращении в ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Бывший глава британского правительства заявила, что поражена планами действующего руководства страны возобновить дебаты о возвращении в Евросоюз, пишет Politico.

«Люди проголосовали за Брексит. Брексит состоялся. Просто примите Брексит и двигайтесь дальше», – заявила Мэй.

Политик обвинила нынешнего премьера Энди Бернема в снисходительном отношении к избирателям, которые поддержали выход из Евросоюза на референдуме 2016 года. По ее словам, такие переговоры отнимут слишком много времени у правительства и чиновников.

В пятницу на саммите в Брюсселе Бернем и лидеры объединения объявили о соглашениях по торговле продовольствием, торговле квотами на выбросы и мобильности молодежи. Бернем предложил провести неформальный процесс для изучения будущих отношений, прямо не ставя вопрос о возвращении на повестку дня.

Британский министр по европейским отношениям Хэмиш Фалконер отметил, что правительство не будет спешить с выбором вариантов из-за противоречивого характера дебатов вокруг этого вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Великобритании Энди Бернем прибыл в Брюссель для участия в первом официальном саммите с лидерами Европейского союза с целью перезагрузки двусторонних отношений.

Во вторник премьер заявил об ослаблении позиций страны на мировой арене из-за выхода из объединения.

В понедельник политик назвал ошибкой выход страны из Евросоюза.