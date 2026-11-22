Захарова призвала ФРГ прекратить провокационные опросы россиян в аэропортах

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Мы считаем подобные действия германских органов безопасности абсолютно неприемлемыми и недопустимыми. Настоятельно призываем германскую сторону прекратить такого рода провокационную практику», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель ведомства отметила, что спецслужбы ФРГ начали проводить «детальные расспросы на злобу дня» с политическим подтекстом, в том числе среди сотрудников посольства России при въезде в страну.

Захарова подчеркнула, что для обсуждения политической повестки у Берлина есть специальные каналы связи. По ее словам, властям ФРГ «не надо было закрывать телеканал RT Deutsch», тогда бы они регулярно получали информацию на немецком языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

Ранее она заявила, что Берлин решил закрыть генконсульство России ради удара по дипломатам перед выборами.

В начале сентября дипломат связала антироссийские демарши властей Германии со страхом перед растущей популярностью оппозиции.