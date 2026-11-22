Будущие мирные договоренности должны в обязательном порядке охватывать Украину, Россию, США и государства Европы. «Формат Ялты не принесет мира», – заявил Мерц, пишет Stern.
Немецкий политик напомнил об историческом разделе сфер влияния на фоне прошедшего в китайском Шэньчжэне трехстороннего саммита президентов США, России и Китая Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Мерц назвал эту встречу «преимущественно возможностью для фотосессии». Он добавил, что на возможных переговорах Европу будут представлять структуры Евросоюза и лидеры пяти стран: Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии.
Канцлер подчеркнул, что отправной точкой для территориального компромисса должна стать нынешняя линия соприкосновения. По его мнению, Киев должен получить право идти европейским путем, помощь в восстановлении и надежные гарантии безопасности после прекращения огня, а в качестве ответной меры допустима поэтапная отмена санкций против России.
Сначала необходимо добиться мира на Украине, а затем переходить к соглашениям по евроатлантической безопасности, отметил глава правительства ФРГ. Он уточнил, что в берлинской встрече западных союзников приняли участие 45 делегаций, а ее проведение было намеренно приурочено к саммиту в Шэньчжэне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран обсуждать украинское урегулирование с Россией на нейтральной территории. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил возможность снятия санкций с Москвы при продвижении в разрешении конфликта. На прошлой неделе глава правительства Германии Фридрих Мерц анонсировал проведение предметных мирных переговоров по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.