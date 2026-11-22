Премьер Чехии Бабиш назвал абсолютно неприемлемым проект бюджета ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это для нас абсолютно неприемлемо. Сейчас в рамках проекта председательствующей [в ЕС] Ирландии нам хотят сократить [поступления из бюджета сообщества] на 7,5 млрд крон [около 337,6 млн долларов]», – заявил Бабиш.

Глава правительства Чехии подверг критике заложенные в проект бюджета расходы на Европарламент и другие органы ЕС, а также планы финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева должна осуществляться вне бюджета объединения.

В субботу председатель Евросовета Антониу Кошта представил переработанный проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Расходы сокращены на 204 млрд долларов по сравнению с проектом Еврокомиссии. Ирландия предложила сократить их на 32 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил странам Евросоюза новый долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы с ростом расходов на оборону на 232%.

Ранее Кошта предупредил о риске не успеть запустить новый семилетний бюджет с 1 января 2028 года без согласования его параметров.

Тогда Бабиш заявил о недовольстве Праги предложениями Еврокомиссии по выделению новых собственных средств в будущий многолетний бюджет ЕС.