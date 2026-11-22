Tекст: Игорь Иножарский

Участники открывшейся в турецком Измире конференции NATO Edge попытались найти баланс между внедрением инноваций в вооруженные силы и сохранением контроля над секретными данными. Быстрая интеграция искусственного интеллекта ставит военных перед дилеммой: им приходится доверять свое будущее частным компаниям с риском потери суверенитета, пишет France 24.

В качестве главного примера подобного вызова на конференции привели гражданскую спутниковую сеть Starlink и ее военный аналог Starshield от компании SpaceX Илона Маска. Как отмечает телеканал, с 2022 года украинская армия сталкивалась с ограничениями доступа к этим системам, что создало угрозу для войск.

«Вы должны сделать выбор, какую классификацию вы устанавливаете, для каких данных… Проблема заключается в доверии», – заявил командующий кибервойсками НАТО генерал-майор Райнер Бик. С ним согласился верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, назвавший доверие в обмене данными важнейшим фактором.

По словам начальника отдела кибернетической и цифровой трансформации НАТО Жан-Шарля Эллерманн-Кингомбе, главным препятствием для использования искусственного интеллекта часто становятся не сами технологии, а проблемы с разрешениями и правилами секретности на национальном уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американские конгрессмены пригрозили лишить финансирования системы компании SpaceX из-за ограничения работы сети Starshield на Украине. На прошлой неделе сенаторы от Демократической партии США попросили Илона Маска сохранить связанные с работой спутниковой связи документы. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на массовые ограничения доступа украинской армии к Starshield.