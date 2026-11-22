Bloomberg: Во Франции число участников протестов упало до 82,5 тыс. человек

Tекст: Игорь Иножарский

Спад активности протестующих связан с намерением французских властей пойти навстречу недовольным, в том числе повысить минимальный размер оплаты труда и увеличить инвестиции в школы и университеты, пишет Bloomberg.

По данным МВД Франции, в субботу на улицы по всей стране вышли 82,5 тыс. человек против 106 тыс. неделей ранее и 575 тыс. на пике акций в начале месяца. При этом к вечеру субботы полиция задержала как минимум 144 манифестанта из-за сохраняющейся напряженности и локальных беспорядков в Париже и других городах.

Текущие акции объединили представителей движения «Желтые жилеты» и студентов, которые с сентября выступают против переполненных классов и нехватки учителей. Главными темами дискуссий остаются рост стоимости жизни и социальное неравенство.

После октябрьских погромов, нанесших ущерб более чем на 200 млн евро, правительство усилило присутствие полиции на митингах и пообещало владельцам пострадавшего бизнеса компенсации до 10 тыс. евро. Беспорядки усиливают политическое давление на власти в преддверии президентских выборов, на которых фаворитом, согласно опросам, считается Марин Ле Пен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Нанте и Лионе начались столкновения между участниками протестов и полицейскими. В начале месяца в ходе масштабных манифестаций во Франции пострадали как минимум 60 человек. В прошлом месяце массовые беспорядки привели к поджогам общественных зданий, разграблению сотен магазинов и тысячам арестов.