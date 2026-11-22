Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Калининградской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил источник, воздушное судно прибыло с аэродрома постоянного базирования в Румынии, пишет ТАСС.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II, несмотря на воскресенье, замечен в районе Калининградской области, территорию которой он начал облетать по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы», – заявил источник.

По его словам, полеты данного борта ранее редко фиксировались по воскресеньям, однако теперь он взлетает почти каждое воскресенье. «Самолет находится на высоте порядка 9,7 км и, курсируя вокруг российского региона, использует в том числе коридоры, выделенные для гражданской авиации», – пояснил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II провел патрулирование вдоль границ Калининградской области.

В начале месяца зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, облетая ее по кругу.

В октябре американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.