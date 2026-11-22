«Сегодня те наработки, которые мы получаем, в том числе в ходе СВО, те наработки, которые мы реализовали в рамках проекта Су-35, все лучшее, что сегодня мы имеем, мы привносим на платформу Су-30. Она тоже постоянно модернизируется и в новом современном облике предлагается нашим зарубежным заказчикам», – заявил он в эфире телеканала «Звезда», передает РИА «Новости».
Бадеха отметил уникальные характеристики Су-30, связанные с кабиной для двух членов экипажа. Также он сообщил о проработках по подвеске тяжелой ракеты «воздух – поверхность» или «воздух – корабль».
Генеральный директор ОАК подчеркнул, что истребитель Су-30СМЭ является экспортным самолетом с полностью российским оборудованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее боевой опыт повлиял на модернизацию истребителя пятого поколения Су-57.
Также Алжир стал первым иностранным покупателем экспортной версии самолета пятого поколения Су-57.
Вадим Бадеха рассказал о разработке истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate для зарубежных клиентов с акцентом на снижение стоимости эксплуатации.