Туск отказался отправлять польские войска на Украину

Туск исключил отправку польских войск на Украину в рамках «коалиции желающих»

Tекст: Ольга Иванова

По словам Туска, Варшава не собирается направлять своих военнослужащих на украинскую территорию после того, как завершатся боевые действия, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

«Польша не участвует в этой коалиции таким образом. С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будет», – подчеркнул глава польского правительства.

Уточняется, что премьер-министр сделал это заявление, комментируя военные учения Североатлантического альянса под названием «Коалиция 26.2», которые проводятся на территории республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Франция отказалась спрашивать разрешения у парламента на отправку своих военных на Украину.

На прошлой неделе Туск заявил о прекращении финансирования программы НАТО по закупке американского вооружения для Киева.

Он анонсировал проведение первых учений «коалиции желающих» в Польше.