Авианосец ВМС США Theodore Roosevelt сменил George Washington на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

USS Theodore Roosevelt был замечен в Аравийском море вместе с USS George Washington. С учетом присутствия USS George H.W. Bush, на Ближнем Востоке временно находились три американских авианосца, пишет портал The War Zone.

Сообщается, что ударная группа USS George Washington покинула регион и направляется в Йокосуку (Япония). Таким образом, на Ближнем Востоке остаются два авианосца США. USS Theodore Roosevelt покинул Сингапур 8 ноября и вошел в зону СЕНТКОМ примерно 15 ноября в сопровождении ракетных эсминцев. USS George H.W. Bush также остается в регионе.

Отмечается, что блокада иранских портов продолжается. 7 ноября американский самолет применил высокоточные боеприпасы в Оманском заливе против судна M/V Huda. Между 13 и 17 ноября фиксировались атаки Ирана на базы США, которые были перехвачены. В ответ 17 ноября американские силы нанесли удары по целям на острове Кешм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США опровергло информацию о повреждении Ираном американского истребителя F-16.

В среду СЕНТКОМ сообщило о прибытии на Ближний Восток американского авианосца Theodore Roosevelt.

В понедельник Theodore Roosevelt довел количество авианосных ударных групп в регионе до трех.