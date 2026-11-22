Аналитики «Эйлер» предрекли падение цен на нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 1 октября по 16 ноября стоимость нефти эталонной марки Dated Brent упала на 25%, при этом рост импорта со стороны Китая до максимума с марта не отразился в котировках, передает РИА «Новости» со ссылкой на обзор компании «Эйлер». Эксперты объяснили такую динамику увеличением экспортных поставок с Ближнего Востока, которые постепенно балансируют рынок.

В конце октября экспорт нефти из ближневосточного региона увеличился за неделю на 29%, достигнув 14,2 млн баррелей в сутки, а экспорт нефтепродуктов вырос на 59%. Специалисты отметили, что стабилизация этих объемов приведет к дальнейшему удешевлению сырья.

Двукратное снижение стоимости фрахта с октябрьских максимумов позволило удешевить доставку африканской и бразильской нефти в Китай на декабрь и январь на 5–10 долларов за баррель. На фоне падения котировок Пекин начал активно пополнять резервы: в октябре запасы выросли на 2,1 млн тонн, а загрузка нефтеперерабатывающих заводов сократилась до 80,1%.

Дополнительным источником предложения на рынке стали США, где в начале ноября добыча достигла исторического максимума в 14 млн баррелей в сутки. Кроме того, европейские страны планируют с ноября по январь высвободить из стратегических резервов 42,6 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий улучшения ситуации с глобальными поставками.

В четверг котировки продемонстрировали разнонаправленную динамику из-за оценки трейдерами рисков для судоходства на Ближнем Востоке.

Во вторник прогнозы глобального избытка предложения сырья перевесили риски от атак на инфраструктуру.