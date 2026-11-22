Систему «Ухо» для обнаружения дронов применили в пяти регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Акустическую систему обнаружения дронов «Ухо» начали использовать в пяти регионах России. Дальность выявления беспилотников увеличилась до 6 км после модернизации алгоритма детектора, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя НПО «Альфа».

По его словам, последние испытания подтвердили новую дальность и показали способность прибора определять направление полета беспилотников с двигателем внутреннего сгорания с точностью менее одного градуса.

Ранее система «Ухо» выявляла дроны дальнего действия с ДВС на расстоянии до 4-5 км, а FPV-дроны – на дистанции 300-500 м. Аппарат весом 700 г является частью разветвленной сети акустических станций, которая передает информацию в единую систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее отечественные инженеры разработали экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук» для распознавания моделей беспилотников.

Новейшая радиолокационная станция «Alfa сверхдальность» обнаруживает беспилотник размером с ноутбук на расстоянии семи километров.

Также официальный представитель НПО «Альфа» сообщил о начале применения новейшей системы акустической разведки «Заваруха» в зоне спецоперации.