Рядом с аэропортом Шереметьево следователи обнаружили нелегальный цех по производству алкогольной продукции, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Линейное управление МВД России в Шереметьево возбудило уголовное дело о производстве и сбыте товаров без маркировки в отношении неустановленных работников и руководителей предприятия.
В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли 1201 бутылку немаркированного алкоголя с этикеткой «Лимончелло». Данный напиток предлагался пассажирам, летающим рейсами бизнес-класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании девяти подозреваемых в незаконном обороте замаскированного под косметику суррогатного алкоголя.
Также правоохранители обнаружили масштабное производство контрафактного спиртного в Московской области.
Кроме того, в одном из поселков Ленинградской области изъяли более 115 тыс. литров спиртосодержащей продукции.