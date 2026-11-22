Tекст: Антон Антонов

В преддверии 83-й годовщины независимости страны Джозеф Аун заявил о двух главных угрозах для государства: израильской оккупации и иностранном вмешательстве со стороны Ирана, пишет Al Jazeera.

«Уйдите с каждого дюйма ливанской территории. Прекратите свои атаки. И верните наших пленных», – потребовал Аун от Израиля.

Отмечается, что в израильских центрах содержания под стражей находятся десятки ливанских граждан, включая мирных жителей и членов вооруженной группировки «Хезболла».

Глава государства также пообещал взять все оружие в стране под контроль правительства. Он подчеркнул, что в Ливане не должно быть вооруженных формирований, которые подчиняются иностранным державам или служат их интересам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аун призвал шиитскую организацию «Хезболла» передать свое оружие национальной армии.

Летом ливанская делегация на переговорах в Вашингтоне потребовала вывода израильских войск с юга страны.