Tекст: Антон Антонов

Фидан в интервью турецкому телеканалу TGRT Haber отметил, что друзы на юге Сирии получают вооружение и боеприпасы от Израиля. По его словам, эта фракция пытается спровоцировать сирийскую армию, чтобы создать предлог для израильского вмешательства, передает Shafaq News.

Министр пояснил, что община друзов в Сирии делится на три основные группы: две из них поддерживают сирийское правительство и выступают против Израиля, а третью поддерживает израильская сторона.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Анкара обсуждала этот сценарий с региональными союзниками, а также с представителями США и Европы, призвав отнестись к угрозе серьезно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Фидан допустил возможность превращения Турции в следующего противника Израиля после Ирана.

Турция как принимающая сторона не стала приглашать правительство Израиля на саммит лидеров в рамках Конференции ООН по климату (COP31).