Tекст: Антон Антонов

В субботу исполнилось 20 лет со дня старта международного проекта термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции, передает РИА «Новости».

«Когда-то термояд как военная технология начинался как гонка между СССР и США. Сегодня страны, включая США и Россию, объединившись в рамках ИТЭР, на практике доказывают, что сотрудничество сильнее конкуренции», – сказал Лихачев.

По словам главы Росатома, шансов на то, что в обозримой перспективе человечество получит новый сверхмощный, безграничный и экологически чистый источник энергии, стало «на порядок больше». При этом он отметил, что по мере приближения к коммерческому освоению термоядерной энергии усиливаются признаки новой гонки: так, собственные установки создают Китай и США.

«Но Россия по-прежнему остается одним из лидеров термоядерной гонки», – подчеркнул он.

Лихачев отметил, что вопрос о выходе России из проекта ИТЭР никогда не поднимался, а сама программа мало зависит от сиюминутной политической конъюнктуры. Он сообщил, что сооружение реакторного комплекса завершено на 85%, первые экспериментальные результаты ожидаются в 2034 году, а вклад России в этот проект он назвал трудно переоценимым, отметив участие научных центров и предприятий по всей стране.

Глава Росатома также напомнил, что корпорация реализует собственную термоядерную программу в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

«Ее ключевой элемент – проектирование и сооружение токамака с реакторными технологиями (ТРТ). Это наиважнейший шаг на пути к промышленному освоению термоядерной энергетики», – заявил Лихачев, добавив, что дорожная карта предусматривает возможный физический пуск ТРТ в следующем десятилетии и промышленное применение термоядерного синтеза как источника энергии уже в 2050-х годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев заявил о невозможности мирной ядерной гонки между США и Китаем без участия России.

В прошлом месяце Лихачев сообщил о кардинальном изменении компанией «Росатом» за 15 лет картины мировой атомной энергетики.

Летом Лихачев на совещании по развитию атомной отрасли объявил о планах России построить передовой токамак с реакторными технологиями для укрепления позиций в управляемом термоядерном синтезе.