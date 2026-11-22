Tекст: Антон Антонов

В центральном районе германской столицы 32 человека заблокировали доступ к помещению, которое используют вооруженные силы ФРГ, сообщает полиция в X.

Отмечается, что 19 участников акции приклеили себя к тротуару и закрепили транспаранты. Правоохранители выделили протестующим новое место для собрания, однако те проигнорировали требования стражей порядка.

После нескольких предупреждений по громкоговорителю полицейские разогнали акцию и отклеили людей от асфальта. Несколько человек задержали для установления личности, после чего их отпустят.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правоохранители задержали 22 человека в ходе демонстрации молодежного движения в Берлине.

В начале месяца полиция задержала около 180 человек в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и германской столице.