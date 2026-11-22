В переговорах приняли участие премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и катарский посланник Али аль-Тавади. Стороны ищут возможность возобновить режим прекращения огня и переговоры по иранской ядерной программе, пишет Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность подписания соглашения с Тегераном.
«Иран хочет заключить сделку, но они не хотят заключать сделку, которая приемлема для меня. Мы хотим заключить настоящую сделку, а не фальшивую», – заявил Трамп.
Американский лидер также назвал иранское руководство «очень злой группой людей», которой нельзя позволить обладать ядерным оружием.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Катар и Пакистан остаются единственными каналами связи с американской администрацией. Иранский министр потребовал от главы Белого дома четко заявить о желании достичь соглашения и предпринять шаги для укрепления доверия.
По мнению Аракчи, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается втянуть Вашингтон в новый конфликт для собственного политического выживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил об обсуждении недопущения получения Ираном ядерного оружия с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
В интервью Iran Daily Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к переговорам с США по Ормузу.
В сентябре спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер провели встречу с главой МИД Ирана Аракчи для обсуждения сделки.