Tекст: Антон Антонов

Высокие цены на энергоносители и сырье оказывают огромное давление на промышленность Германии, особенно на энергоемкие предприятия, такие как литейные заводы, пишет Bild.

По данным компании, кризис вызван резким ростом затрат на энергию и материалы, такие как чугун и сплавы. Электричество и газ дорожают, а плавка металла требует огромного количества энергии, к этому добавляется сильное конкурентное давление со стороны стран за пределами Европы.

Переговоры о финансировании провалились, после чего руководство подало заявление о банкротстве в окружной суд Геры. Предприятие пока продолжает работу. Около 450 сотрудников продолжают получать зарплату, которая обеспечена пособием по банкротству от Федерального агентства по трудоустройству.

Клиенты компании представляют различные отрасли, включая производство двигателей, ветроэнергетику, энергетику, производство строительной техники, а также станкостроение и машиностроение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 150 тыс. сотрудников около 100 промышленных предприятий Германии присоединились к суточной забастовке на фоне спора с работодателями об условиях труда.

В понедельник более 2 тыс. работников сталелитейной промышленности устроили акцию протеста из-за тарифов на электроэнергию.

В сентябре немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.