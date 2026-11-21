Эксперт объяснила различие подхода к российским атлетам в разных видах спорта

Спортивный юрист Анцелиович: В летних видах спорта процесс возвращения россиянам флага и гимна идет быстрее

Tекст: Андрей Резчиков

«Разногласия в спортивном сообществе очень велики. Например, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) вообще не допускает россиян ни в каком статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Кто-то допускает только в нейтральном статусе, а кто-то – под флагом и гимном. Единственный путь оспорить это – идти в Спортивный арбитражный суд (CAS), потому что с юридической точки зрения встает вопрос дискриминации», – отметила спортивный юрист Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики «Клевер консалт».

Так юрист ответила на вопрос о том, почему одни международные спортивные организации допускают российских спортсменов к выступлениям под флагом и гимном, а другие порой не допускают даже в нейтральном статусе.

Но даже CAS, как показал спор ФХР и IIHF, «скорее против дискриминации, однако если перед ним поставить вопрос «в каком статусе допускать», он, думаю, не стал бы на него отвечать: это уже на усмотрение международной федерации». «Полный запрет, вероятно, не найдет поддержки, а вот статус – прерогатива самой федерации», – пояснила эксперт.

При этом у МОК (больше не требует от федераций проверять нейтральный статус россиян) нет единых критериев или правил допуска, которые были бы обязательны для всех международных федераций.

«МОК может регулировать участие только на своих соревнованиях – Олимпийских играх – и отчасти влиять на квалификацию. Все остальные турниры находятся под эгидой конкретных международных федераций, которые признаны МОК, но не подчиняются ему напрямую. Поэтому МОК дает лишь рекомендации, пытаясь унифицировать практику, но это не всегда получается», – подчеркнула юрист.

Собеседница напомнила, что парусный спорт – далеко не первый, кто вернул российским спортсменам право выступать с флагом и гимном. «До него это сделали федерации дзюдо, борьбы, гимнастики. Многие летние федерации уже вернули. Но по Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе решение принимает МОК, и здесь будет исключительная прерогатива МОК – то, как он это видит. На МОК не будет влиять мнение других федераций. Так что единой унификации пока не получается, и вряд ли она появится в ближайшее время», – полагает эксперт.

Анцелиович отметила также, что именно в летних видах спорта процесс возвращения россиянам флага и гимна идет быстрее, чем в зимних. «Я не думаю, что дело в конкуренции. Скорее, в органах управления зимних федераций больше представителей европейских стран, которые продвигают близкую им точку зрения. Что касается денег, спонсоров и телеправ – все это принимается во внимание. Все заинтересованы в зрелищности: и зрители, и спонсоры», – добавила юрист.

Но есть спонсоры, «которые занимают твердую позицию и говорят, что не хотят видеть россиян с флагом и гимном». «Например, при рассмотрении молодежного чемпионата по хоккею в Канаде учитывались и решение CAS, и вопросы спонсоров. Причем у спонсоров могли быть вопросы не столько по поводу участия россиян, сколько о том, что если все будут бойкотировать, то ни о какой зрелищности речи не будет – и тогда какой смысл участвовать в мероприятии?» – рассуждает эксперт.

В субботу стало известно, что Международная федерация парусного спорта отменила политику нейтралитета и допустила россиян до международных соревнований с национальным флагом. «Поздравляю российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с этим важным решением», – заявил по этому поводу министр спорта России Михаил Дегтярев.

Совет Международной федерации парусного спорта также принял решение о допуске спортсменов из России к юниорским соревнованиям с флагом и гимном.

В то же время Международная федерация санного спорта присвоила нейтральный статус десяти российским спортсменам. Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. По ее словам, нейтральный статус также подтвержден для юношеской команды, а документы юниоров и сборной по натурбану поданы на проверку.

Ранее на этой неделе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус призеру Олимпийских игр российскому лыжнику Ивану Якимушкину.

На сегодня полноценный допуск с флагом, гимном и правом выступать в командных дисциплинах россиянам предоставили около 20 международных федераций по олимпийским видам спорта.