Tекст: Вера Басилая

«Наша позиция такова: пока не будут выполнены требования Ирана, обсуждение Ормузского пролива и его открытия не имеет никакого смысла», – заявил Аракчи.

Политические консультации между Ираном и США регулярно ведутся через посредников. По словам министра, последний раз он проводил консультации по Ормузскому проливу с оманской стороной четыре дня назад, а накануне в Тегеран приезжала катарская делегация. Дипломат добавил, что обмен идеями и предложениями идет постоянно, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее МИД Ирана передал Соединенным Штатам семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт. Президент США Дональд Трамп отверг это предложение, после чего Тегеран и Вашингтон продолжили обмен посланиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.

В пятницу агентство Tasnim сообщило о подрыве ракеты в окрестностях города Кешм на одноименном острове в Ормузском проливе.

В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве двух нефтяных супертанкеров на морских минах при прохождении по запрещенному Ираном маршруту.