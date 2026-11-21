Фидан: Диалог России, США и Китая сдержит обострение мировых кризисов

Tекст: Вера Басилая

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость контактов Москвы, Вашингтона и Пекина.

«Диалог важен, чтобы мировые кризисы не усугублялись. Есть различные темы для обсуждения. Наивно думать, что эти кризисы можно урегулировать за одну встречу», – заявил Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber.

Фидан отметил, что главным итогом стало само начало обсуждения проблем за одним столом тремя ядерными державами. По оценке главы МИД Турции, значение таких контактов заключается в возможности поддерживать диалог по международным вопросам, даже если достичь урегулирования всех кризисов в рамках одной встречи невозможно.

Встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошла 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Это первые в истории переговоры лидеров трех стран, они продлились полтора часа и завершились принятием совместной декларации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп назвал прошедшую трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином знаменательным международным событием.

В четверг Путин заявил об определяющей роли Си Цзиньпина в организации переговоров с американским лидером на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Открытая часть первых в истории трехсторонних переговоров продлилась более 10 минут.