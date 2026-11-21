Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана проинспектировало тоннели, склады и стартовые площадки нового подземного объекта. Видеозаписи и фотографии с комплекса опубликовала иранская государственная телерадиокомпания, передают «Вести».
В инспекции также принял участие командующий аэрокосмическими силами корпуса Сейед Маджид Мусави.
«То, что происходит с противником, – это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью», – заявил Вахиди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вооруженные силы Ирана нанесли удар по американской военной базе в Кувейте.
На прошлой неделе в Корпусе стражей исламской революции заявили о способности увеличить дальность ракет.
В начале месяца иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город.