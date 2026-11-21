Иран провел интенсивную операцию против судов-нарушителей в Ормузе

IRIB: Иран провел операцию против судов-нарушителей в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран в ночь на субботу провел одну из самых интенсивных наступательных и оборонительных операций против судов-нарушителей в Ормузском проливе и американских летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

«Одна из самых интенсивных и разнообразных наступательных и оборонительных военных операций Ирана против судов-нарушителей, проходящих через Ормузский пролив, и американских летательных аппаратов была проведена за последние сутки», – заявил военный источник.

По его словам, комбинированные сценарии Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) по нарушению иранского контроля над проливом нейтрализованы, а план прохода танкеров конвоем под прикрытием американских истребителей и кораблей провалился.

Источник также утверждает, что большинство соседних стран Персидского залива и крупные европейские и американские компании в регионе на фоне ослабления возможностей Пентагона по обеспечению безопасности стремятся дистанцироваться от США и выстроить новые, независимые схемы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отдел по связям с общественностью военно-морских сил армии Ирана сообщил о возгорании танкера после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе. В

среду военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров на морских минах к востоку от Ормузского пролива.